Вольные тусовщики знают, что в квартале Теллискиви есть Fotografiska. Представители творческих профессий и любители искусства знают, что это музей фотографии, где проходят наикрутейшие выставки. Гурманы знают, что на первом этаже есть лифт, который быстро поднимет их в бар и ресторан, а к тому же там есть терраса, да и гид Мишлен дал этому ресторану «зеленую звезду» за правильный подход к сохранению окружающей среды. Вот туда мы сегодня и отправимся. Есть повод.