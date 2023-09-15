Знаменитый эстонский велосипедист преодолел проблемы и будет бороться за заветный титул

«На самом деле у меня на воскресенье был куплен билет в Нидерланды, где на следующей неделе выйду на отдельные старты чемпионата Европы. Но на тренировке в среду уже после третьего часа возникло чувство, как если бы пробка из бутылки вылетела – чувство усталости и обессиленности, которые преследовали меня на прошлой неделе и из-за которых я снялся с Вуэльты, куда-то исчезли. Последние два часа тренировки прошли с совершенно другой энергией. Тогда мне показалось, что было бы чертовски обидно пропустить Тартуский веломарафон», — объяснил Тарамяэ, которому удалось поменять билет на самолет.

«Безусловно, я иду бороться. Я хочу кататься с полным удовольствием и в полную силу, потому что Тартуский веломарафон я еще не выигрывал. Это также очень хорошая подготовка к чемпионату Европы», — добавил эстонец, который ежедневно крутит педали в составе бельгийской профессиональной команды Intermarché-Circus-Wanty. Таарамяэ также выбрал другой велосипед для соревнований.

«Если раньше я участвовал в веломарафоне на горном велосипеде и не смог достаточно хорошо разыграть свои козыри против быстрых гравийных велосипедов, то в этом году я выйду на старт на зимнем велосипеде, построенном на базе дорожного велосипеда, на котором установлены подходящие для гравия покрышки».

Помимо Рейна Таарамяэ, на старт в воскресенье выйдут несколько известных гонщиков, среди них Мартин Лаас (команда «Астана»), а также чемпион Финляндии по гравийным гонкам Антти-Юсси Юнтунен. Также за победу будут бороться и несколько предыдущих призеров Тартуского веломарафона: Анджс Флакс (Латвия), Гудишкис Эймантас (Литва), Герт Кивистик, Герт Йыэяэр, Ало Якин и другие.