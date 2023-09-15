Футболистов «Реала» обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девочки

Полиция арестовала троих игроков клуба, сообщает Reuters. В полиции также сообщили новостному агентству, что игроков подозревают в распространении сексуального видео с участием несовершеннолетней девочки.

Расследование началось 6 сентября, когда мама пострадавшей девочки решила обратиться в полицию Канарских островов. Женщина полагает, что один из игроков записывал видео, а другие поделились роликом.