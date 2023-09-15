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Футболистов «Реала» обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девочки

rus.postimees.ee
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Домашний стадион мадридского "Реала".
Домашний стадион мадридского "Реала". Фото: Baldesca Samper

Три игрока мадридского «Реала» подозреваются в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девочки.

Полиция арестовала троих игроков клуба, сообщает Reuters. В полиции также сообщили новостному агентству, что игроков подозревают в распространении сексуального видео с участием несовершеннолетней девочки.

Расследование началось 6 сентября, когда мама пострадавшей девочки решила обратиться в полицию Канарских островов. Женщина полагает, что один из игроков записывал видео, а другие поделились роликом.

На данный момент не разглашается, кто из игроков «Реала» был арестован по этому делу. Сам легендарный испанский клуб подтвердил, что это не игроки основной команды «Реала», а трое игроков команды «С» клуба.

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