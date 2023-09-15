Футболистов «Реала» обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девочки

Три игрока мадридского «Реала» подозреваются в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девочки.
Полиция арестовала троих игроков клуба, сообщает Reuters. В полиции также сообщили новостному агентству, что игроков подозревают в распространении сексуального видео с участием несовершеннолетней девочки.
Расследование началось 6 сентября, когда мама пострадавшей девочки решила обратиться в полицию Канарских островов. Женщина полагает, что один из игроков записывал видео, а другие поделились роликом.
На данный момент не разглашается, кто из игроков «Реала» был арестован по этому делу. Сам легендарный испанский клуб подтвердил, что это не игроки основной команды «Реала», а трое игроков команды «С» клуба.