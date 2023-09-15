Сообщить о ДТП теперь можно на специальном сайте

По словам исполнительного директора LKF Марта Йессе, адрес сайта avarii.ee легче запомнить и удобнее ввести в браузер на смартфоне на месте аварии.t

«Приложение предусмотрено в первую очередь для оформления инцидента прямо на месте, а не позднее, за домашним компьютером. На месте происшествия можно сделать фотографии и запросить необходимую информацию у участников аварии», – пояснил Йессе, добавив, что оформление сообщения и последующее рассмотрение ущерба пройдет гладко, если оба водителя будут действовать в соответствии с инструкциями приложения и подтвердят сообщение об ущербе.

По оценке Йессе, количество электронных сообщений о дорожно-транспортных происшествиях продолжает расти, но данный канал еще можно и нужно развивать. «Более трети дорожно-транспортных происшествий в настоящее время оформляются в цифровом виде, но остальные по-прежнему остаются бумажными. Клиенты всех страховых обществ могут пользоваться этим приложением, и я призываю их к этому», – сказал Йессе.

По словам начальника службы криминалистики Пыхьяской префектуры Элари Хаугаса, использование приложения позволяет избежать крупных пробок и лишних сложностей в работе полиции. «Широко распространено мнение, что полиция на месте происшествия решает, кто из участников виноват и кто будет покрывать расходы. На самом деле, в случае мелкого столкновения все решает страховка, и вызывать полицию при этом не нужно. Однако если в результате аварии кто-то пострадал или если другие обстоятельства происшествия требуют вмешательства полиции, необходимо позвонить по телефону 112», – подчеркнул сотрудник полиции.

Веб-приложение на сайте avarii.ee работает только на территории Эстонии, причем оформление сообщения занимает в среднем 15 минут, включая фотографирование. После подтверждения данных сообщение об ущербе отправляется выбранному страховому обществу и начинается процесс рассмотрения ущерба.