Эксперт: конфискация автомобилей с российскими номерами сложнее, чем кажется

«Если посмотреть на смысл санкционного регулирования, то оно все-таки направлено на сокращение финансирования российской военной машины, прежде всего за счет импорта транспортных средств. Поэтому власти страны также обязаны в каждом конкретном случае оценивать, подпадает ли данный автомобиль под эту категорию», – сказал присяжный адвокат Норман Аас, добавив, что если государство сейчас изменит свою позицию, это может повлечь за собой судебные споры.