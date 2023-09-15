11 сентября кремлевский пропагандистский канал «Царьград» на своем сайте и в социальных сетях опубликовал почти часовую передачу под названием «Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?». Гостем программы стал бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, пишет RUS TVNET.