11 сентября кремлевский пропагандистский канал «Царьград» на своем сайте и в социальных сетях опубликовал почти часовую передачу под названием «Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?». Гостем программы стал бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, пишет RUS TVNET.
«Царьград» – кремлевский пропагандистский канал шовинистического и имперского содержания, открыто оправдывающий военное вторжение России в Украину. Программа, в которой откровенно пророссийский депутат парламента от Латвии беседовала с ведущим Юрием Пронько, была посвящена ситуации в Украине с акцентом на президента страны Владимира Зеленского.