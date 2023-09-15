Эстонские предприятия все чаще используют технологии искусственного интеллекта

По состоянию на первый квартал 2023 года по крайней мере одну технологию искусственного интеллекта использовали 5% предприятий, что на 2% больше, чем в 2021 году, когда в исследовании впервые стали рассматривать использование искусственного интеллекта. Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отметила, что самыми активными пользователями являются крупные предприятия, среди которых более одной пятой использовали технологии ИИ.

«Среди технологий искусственного интеллекта больше всего использовались интеллектуальный анализ текста, машинное обучение (Deep learning) и распознавание изображений», — добавила аналитик. Использование основанного на искусственном интеллекте чат-бота ChatGPT, завоевавшего популярность в этом году, пока не включено в исследование, поскольку исследование было подготовлено до запуска приложения.

В разрезе сфер деятельности технологии ИИ более всего используются финансовыми и страховыми предприятиями (28%), предприятиями информации и связи (21%), а также предприятиями в сфере энергетики (14%). В секторе обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта в общей сложности использовали 3% предприятий, в то же время среди промышленных предприятий, занимающихся производством компьютеров, электроники и оптического оборудования, услуги ИИ использовало 12%.

В целях маркетинга или продвижения продаж, а также для обеспечения безопасности ИКТ технологии искусственного интеллекта использовали 1,7% предприятий. Для административных процессов ИИ использовали 1,6% и для оптимизации производственных процессов — 1,2% предприятий. Кроме того, технологии искусственного интеллекта использовались для логистики, бухгалтерского учета, контроля или финансового управления, а также для исследований, разработок или инновационной деятельности.