Эстонские предприятия все чаще используют технологии искусственного интеллекта

Результаты проведенного Департаментом статистики исследования «Инфотехнологии на предприятии» показали, что предприятия Эстонии все чаще используют технологии искусственного интеллекта (ИИ), также возросло использование аналитики данных.
По состоянию на первый квартал 2023 года по крайней мере одну технологию искусственного интеллекта использовали 5% предприятий, что на 2% больше, чем в 2021 году, когда в исследовании впервые стали рассматривать использование искусственного интеллекта. Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отметила, что самыми активными пользователями являются крупные предприятия, среди которых более одной пятой использовали технологии ИИ.
«Среди технологий искусственного интеллекта больше всего использовались интеллектуальный анализ текста, машинное обучение (Deep learning) и распознавание изображений», — добавила аналитик. Использование основанного на искусственном интеллекте чат-бота ChatGPT, завоевавшего популярность в этом году, пока не включено в исследование, поскольку исследование было подготовлено до запуска приложения.
В разрезе сфер деятельности технологии ИИ более всего используются финансовыми и страховыми предприятиями (28%), предприятиями информации и связи (21%), а также предприятиями в сфере энергетики (14%). В секторе обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта в общей сложности использовали 3% предприятий, в то же время среди промышленных предприятий, занимающихся производством компьютеров, электроники и оптического оборудования, услуги ИИ использовало 12%.
В целях маркетинга или продвижения продаж, а также для обеспечения безопасности ИКТ технологии искусственного интеллекта использовали 1,7% предприятий. Для административных процессов ИИ использовали 1,6% и для оптимизации производственных процессов — 1,2% предприятий. Кроме того, технологии искусственного интеллекта использовались для логистики, бухгалтерского учета, контроля или финансового управления, а также для исследований, разработок или инновационной деятельности.
Наиболее распространенный способ для приобретения технологий ИИ является покупка платных версий (3,2%), адаптация платного программного обеспечения под нужды предприятия (2,8%) или адаптация бесплатных программ или систем с открытым исходным кодом под нужды предприятия собственными работниками (1,6%). В почти 2% предприятий технологии ИИ разрабатываются собственными работниками предприятия.
Облачные услуги
В плане приобретения платных облачных услуг в предприятиях по-прежнему наблюдается тенденция к росту: эти услуги использует 58% предприятий. Больше всего покупают услуги электронной почты (48%). В сравнении с 2021 годом значительно увеличилась доля приобретения услуги удаленного копирования данных (online backup), т. е. услуги автоматического и регулярного копирования критически важных данных или разного типа файлов на сервер поставщика услуги облака за пределами предприятия. Услуги удаленного копирования данных купили 44% предприятий (в 2021 году — 37%). Кроме того, наблюдается рост закупок различных приложений для безопасности, например антивирусных программ и контроля доступа к сети, в виде облачных услуг.
Аналитика данных
Большим преимуществом цифровой эпохи является доступ предприятий к большому количеству данных, которые могут предоставить ценную информацию о рыночном спросе, поведении потребителей, существующих в сфере тенденциях и условиях конкуренции. В первом квартале 2023 года аналитикой данных занимались 19% предприятий, в которых имеются работники с соответствующей компетенцией. Аналитикой данных занимается 10% малых предприятий (с 10–19 работниками) и 65% крупных предприятий. Аналитику данных касательно транзакционных данных, т. е. данных о продажах и платежах, которые поступали из интернет-магазина, системы планирования ресурсов предприятия или какого-либо другого источника, применяли 15% предприятий. Аналитику данных относительно данных о клиентах, например информации о покупке, местоположении, предпочтениях клиентов, отзывов, поиска из системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или с собственного веб-сайта, проводили 13% предприятий.
Услугу другого предприятия или организации в целях проведения аналитики данных закупали 12% предприятий.
Департамент статистики изучает использование инфотехнологий на предприятиях с 2001 года. В 2023 году участие в исследовании приняло 3470 предприятий. Наблюдение охватывает предприятия, имеющие не менее 10 работников.