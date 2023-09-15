«Их судебная система работает по указу Кремля»: Эстония планирует расторгнуть еще один договор с РФ

Эстонские суды продолжают рассматривать решения российских судов, так как у Эстонии имеется действующий договор о правовой помощи с Россией. Однако теперь Министерство юстиции отправит на согласование проект расторжения договора и затем – на обсуждение правительству, рассказал в интервью Vikerraadio министр юстиции Калле Лаанет.