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«Их судебная система работает по указу Кремля»: Эстония планирует расторгнуть еще один договор с РФ

Rus.Postimees
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Фото: Eero Vabamägi

Эстонские суды продолжают рассматривать решения российских судов, так как у Эстонии имеется действующий договор о правовой помощи с Россией. Однако теперь Министерство юстиции отправит на согласование проект расторжения договора и затем – на обсуждение правительству, рассказал в интервью Vikerraadio министр юстиции Калле Лаанет.

«Мы предполагаем, что заключаем соглашение о юридической помощи со страной, суду и системе правосудия которой мы можем доверять. Российская судебная система работает по указу Кремля», – объяснил Лаанет, добавив, что действующее соглашение о юридической помощи в основном касается алиментов и отношений между компаниями.

Бывший министр юстиции и иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») тоже поддерживает идею Лаанета: «Для нас разумно свести к минимуму любое общение с Российской Федерацией, поэтому я поддерживаю расторжение этого договора».

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