Опрос: 69% жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

В связи со скандалом вокруг Каи Каллас и восточными перевозками Ühiskonnauuringute Instituut в течение трех недель спрашивал, следует ли премьер-министру подать в отставку, и результаты опросов показывают, что число поддерживающих отставку людей растет.

У респондентов спрашивали, считают ли они, что Кае Каллас следует подать в отставку с поста премьер-министра. 25 процентов ответили «нет» или «скорее нет», 69 процентов ответили «скорее да» или «да», у шести процентов не было мнения по этому вопросу.

Согласно результатам проведенного две недели назад опроса, на этот вопрос утвердительно ответили 66 процентов респондентов, а в опросе, проводившемся неделю назад, на него ответили утвердительно 67 процентов.

Отставку Каллас считают необходимой 98 процентов сторонников Консервативной народной партии (EKRE), 93 процента сторонников «Отечества», 92 процента сторонников Центристской партии и 57 процентов сторонников Социал-демократической партии (СДПЭ). Среди сторонников «Ээсти 200» отставку премьер-министра считают необходимой 45 процентов, а 41 процент — нет. Среди сторонников Партии реформ 15 процентов считают, что Каллас следует подать в отставку.

В опросе также спрашивали, кто, по мнению респондентов, преимущественно виноват в скандале. Респонденты могли выбрать из четырех вариантов ответа. 44 процента назвали виновной Каю Каллас, 25 процентов ее супруга, 13 процентов — СМИ, а у 12 процентов отсутствовало мнение.

Сторонники Партии реформ преимущественно называли виновным супруга Каллас (32 процента), СМИ (27 процентов) и оппозицию (21 процент), Каю Каллас назвали виновной всего шесть процентов. Среди сторонников EKRE (83 процента), Центристской партии (56 процентов) и «Отечества» (62 процента) большинство считают виновной Каю Каллас. Среди сторонников СДПЭ (51 процент) и «Ээсти 200» (31 процент) больше всего респондентов, называющих виновным супруга Каллас.