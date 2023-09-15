Что арендодатель и арендатор должны знать о тонкостях ипотечного кредита

Покупка первого жилья часто основывается на эмоциях, и, возможно, вас посещали сомнения, правильный ли выбор сделан. Но после того как покупка совершена и вы некоторое время прожили в новой квартире, вы можете захотеть купить еще одну.

Обычно покупается более просторное жилье, а имеющееся сдается в аренду для получения дополнительного дохода. Однако если у вас есть достаточный доход и сбережения, вы можете купить второе жилье, чтобы сдавать его в аренду. Это один из способов начать инвестирование.

Сдаваемая в аренду недвижимость не обязательно должна приносить большой доход каждый месяц.

Некоторым достаточно, чтобы арендная плата покрывала платежи по кредиту, поскольку наибольшая ценность заключается в том, чтобы владеть недвижимостью и видеть, как она растет в цене.

Что такое подходящая арендная недвижимость?