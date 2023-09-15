Известный футболист погиб на стройплощадке

Бывший игрок американской футбольной лиги NFL Майк Уильямс умер в возрасте 36 лет. Несчастный случай на стройке стал для мужчины роковым – ему на голову рухнула стальная балка.
Несчастье случилось на прошлой неделе, и в американских СМИ сразу же стало распространяться сообщение о том, что трагическая авария унесла жизнь Уильямса. Позже выяснилось, что мужчина получил тяжелые травмы и находится больнице. К сожалению, на этой неделе он скончался.
Как сообщает агент Уильямса Хэдли Энгельгарт, Уильямс скончался во вторник в больнице Тампа штата Флорида.
Бывший клуб Уильямса Tampa Bay Buccaneers опубликовал соболезнования.
Уильямс на протяжении своей карьеры играл за Tampa Bay Buccaneers и Buffalo Bills. Его активная карьера завершилась в 2016 году.