Известный футболист погиб на стройплощадке

Несчастье случилось на прошлой неделе, и в американских СМИ сразу же стало распространяться сообщение о том, что трагическая авария унесла жизнь Уильямса. Позже выяснилось, что мужчина получил тяжелые травмы и находится больнице. К сожалению, на этой неделе он скончался.