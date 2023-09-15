Друг Шумахера: У Михаэля нужно отобрать один титул!

Борьба за титул чемпиона Формулы-1 1994 года была одной из курьезнейших. Обладатель титула чемпиона мира был объявлен на последней гонке. На 35-м круге Гран-при, проходившем в Аделаиде, столкнулись болиды обоих претендентов на титул – Шумахера и Дэймона Хилла. Шумахер тут же выехал с трассы и сошел с дистанции, но Хилл смог докатиться до бокса, где оказалось, что и ему пришлось сойти с дистанции.

Поскольку перед последним этапом Шумахер лидировал в общем зачёте с преимуществом в одно очко и оба не успели набрать больше баллов, 25-летний Шумахер впервые стал чемпионом мира. Хотя этот инцидент много обсуждался на протяжении многих лет, Бенуа вновь вытащил это на свет божий.

«Я знаю, что он семь раз становился чемпионом мира. Но титул 1994 года у него следует забрать, потому что он получил его только благодаря столкновению с Дэймоном Хиллом», - сказал Бенуа.

#OnThisDay: 1994 Australian Grand Prix



Michael Schumacher seals the first of his seven drivers' titles, but it wasn't without controversy#F1 pic.twitter.com/OV4S2k7Lem — Formula 1 (@F1) November 13, 2018

Шумахер, отрицает, что намеренно таранил Хилла. Судьи также не нашли в нем ничего противоречащего правилам, но, как видите, даже спустя почти 30 лет дискуссия по этому поводу никуда не исчезла.