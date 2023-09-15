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Жители Эстонии беззащитны перед появлением ложных данных в их электронных историях болезни

Кадри Таммепуу
, журналист
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На портале здоровья в историях болезни появляется много оценочных суждений медиков, вынесенных на основании неправильно понятых слов пациентов.
На портале здоровья в историях болезни появляется много оценочных суждений медиков, вынесенных на основании неправильно понятых слов пациентов. Фото: Sander Ilvest

Растущее количество недостоверной информации на главном портале эстонской системы здравоохранения все больше беспокоит людей, потому что каждый день туда добавляются сведения о заболеваниях, которые могут быть неточными в том случае, если врач или медсестра сделали записи на основании того, как они поняли пациентов. Однако путаница обещает только усилиться, поскольку с октября государство предоставит право пользоваться базой деликатных данных еще одной группе специалистов, которые и вовсе имеют не медицинское, а педагогическое образование.

Недавно Инспекция по защите данных получила запрос, отправитель которого выяснял, можно ли вообще медсестра и если может, то в каком объеме, загружать информацию о его частной жизни на портал здоровья и помещать ее в электронную историю болезни. Человека беспокоило, что он рассказал медсестре о своих личных опасениях, не связанных с его проблемами со здоровьем. Тревожные звоночки зазвенели в голове человека после того, как информацию, хранившуюся у медсестры психиатра, повторил в своей записи врач по гигиенте труда, с которым пациент вообще не обсуждал эти темы.

Советник Министерства социальных дел по связям со СМИ Эва Лехтла подтвердила, что медицинским работникам действительно разрешено добавлять личные данные пациента в электронные истории болезни, если они могут влиять на здоровье человека или определеть его поведение в отношении своего здоровья. Решение принимает тот человек, который вносит запись.

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