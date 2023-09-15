Жители Эстонии беззащитны перед появлением ложных данных в их электронных историях болезни

Недавно Инспекция по защите данных получила запрос, отправитель которого выяснял, можно ли вообще медсестра и если может, то в каком объеме, загружать информацию о его частной жизни на портал здоровья и помещать ее в электронную историю болезни. Человека беспокоило, что он рассказал медсестре о своих личных опасениях, не связанных с его проблемами со здоровьем. Тревожные звоночки зазвенели в голове человека после того, как информацию, хранившуюся у медсестры психиатра, повторил в своей записи врач по гигиенте труда, с которым пациент вообще не обсуждал эти темы.