Сегодня зампред Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм обратился к Министерству юстиции и специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией в связи с возможным конфликтом интересов мэра Нарвы Катри Райк.
Центрист обратился в Минюст: не являются ли действия Катри Райк коррупционными?
Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о борьбе с коррупцией, запрещается принимать решения или совершать действия, если имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств: решение или действие принимается в отношении самого должностного лица или лица, с ним связанного. В соответствии пунктом 19 части 1 статьи 22 Закона о организации местного самоуправления, в компетенцию муниципального собрания входит решение следующих вопросов: установление зарплаты, доплаты, компенсации, пособий и льгот для мэра и членов управы, а также решение о выплате компенсации членам управы и установление ее размера.
«Мэр Нарвы Катри Райк назначила себя членом советов двух городских целевых учреждениях – Narva Haigla и Narva Linnaelamu, получая за это доплату, составляющую примерно 1200 евро в месяц. Кроме того, она также назначила себя представителем от Нарвы в Фонде по развития промышленных зон Ида-Вирумаа, откуда также получает доплату. Здесь имеется явный конфликт интересов. Например, в Таллинне было принято решение, что мэр или вице-мэр, являющиеся членами советов городских учреждениях, не получают за это доплаты. А в Силламяэ было принято решение, что члены управы не могут быть членами советов муниципальных учреждениях для предотвращения конфликта интересов», – сказал Андрус Тамм.
Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм просит Министерство юстиции и специальную комиссию по борьбе с коррупцией Рийгикогу высказать свое мнение о том, является ли действие мэра Нарвы Катри Райк в данном случае коррупционным, если она назначила себя членом советов фондов, управляемых Нарвской управы, получая при этом значительную доплату помимо заработной платы мэра, которую ей установило Нарвское городское собрание.
Сама Катри Райк подчеркнула, что в Нарве и раньше мэры входили в советы городских учреждений и что это не запрещено.
«В совет Narva Haigla я вошла, чтобы получить деньги на реконструкцию Нарвской больницы – таков был мой интерес. Это была масштабная работа с Министерством социальных дел и на государственном уровне, за которую предполагалась доплата. Скажу прямо: опыт и компетенция заниматься такой работой у меня есть, поэтому я за нее и взялась. Эта работа была очень успешной — в город пришли 37,6 миллионов евро», – прокомментировала Rus.Postimees Катри Райк.
Катри Райк сказала, что в совет Narva Linnaelamu входит довольно недолго, примерно с весны. «Целью было сделать так, чтобы Narva Linnaelamu не стало местом манипулирования с людьми. Мы хотели разработать нормальную систему, при которой решение о выделении социального жилья принимает соответствующая комиссия, а не один человек, руководитель учреждения. В обоих случаях у меня для себя были весомые аргументы для того, чтобы войти в советы», – объяснила она.