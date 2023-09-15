Центрист обратился в Минюст: нет ли в действиях Катри Райк коррупционной составляющей?

Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о борьбе с коррупцией, запрещается принимать решения или совершать действия, если имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств: решение или действие принимается в отношении самого должностного лица или лица, с ним связанного. В соответствии пунктом 19 части 1 статьи 22 Закона о организации местного самоуправления, в компетенцию муниципального собрания входит решение следующих вопросов: установление зарплаты, доплаты, компенсации, пособий и льгот для мэра и членов управы, а также решение о выплате компенсации членам управы и установление ее размера.

«Мэр Нарвы Катри Райк назначила себя членом советов двух городских целевых учреждениях – Narva Haigla и Narva Linnaelamu, получая за это доплату, составляющую примерно 1200 евро в месяц. Кроме того, она также назначила себя представителем от Нарвы в Фонде по развития промышленных зон Ида-Вирумаа, откуда также получает доплату. Здесь имеется явный конфликт интересов. Например, в Таллинне было принято решение, что мэр или вице-мэр, являющиеся членами советов городских учреждениях, не получают за это доплаты. А в Силламяэ было принято решение, что члены управы не могут быть членами советов муниципальных учреждениях для предотвращения конфликта интересов», – сказал Андрус Тамм.