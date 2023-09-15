Бывший тренер Джоковича: он не человек

Беккер, тренировавший Джоковича в 2014-2016 годах, может сказать о своем подопечном только хорошее. Джокович, победивший в финале US Open в Нью-Йорке россиянина Даниила Медведева (ATP 3) 6:3, 7:6(5), 6:3, кажется, не имеет пределов.

«Его граница где-то в небе. Для человека невозможно в 36 лет быть в такой хорошей форме, жаждать побед и быть настолько мотивированным. Нам всем интересно увидеть, чего еще он сможет достичь», - сказал Беккер итальянской газете La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Беккера Джокович выиграл шесть турниров Большого шлема. Интересно, что будет дальше, после 24-го титула Большого шлема и повторения рекорда австралийской теннисной легенды Маргарет Корт 50-летней давности.