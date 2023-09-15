Обращение нарвитян ⟩ Многие депутаты забыли, кто и для чего их выбирал. Свержение мэра Райк – безответственно

Тут уже разговор о том, что один человек вообще не может уследить за всем, всё контролировать. Мэр выставляет приоритеты в организации собственной работы, делает то, что дает максимальный положительный эффект, решает масштабные задачи, а управление городом в деталях осуществляет целый чиновничий аппарат, который должен как раз работать как часы во всех сферах, в каждом отдельном направлении, большом и малом, действуя в интересах каждого нарвитянина, интересах Нарвы. Реформой всей городской системы управления Райк занялась и встретила сильнейшее сопротивление. Это важнейшее дело теперь может быть не доведено до конца.

Ошибки есть. Но за деревьями надо уметь увидеть лес. Главное, чем приехавшая из Тарту почти четверть века назад в наш город Катри вдохновляет нарвитян - искреннее последовательное движение к тому, чтобы Нарва реализовала весь свой потенциал не только как третьего по величине эстонского города, но и как европейского города, находящегося на границе Евросоюза.

Важнее всего выбранный ею вектор движения, которому Катри не изменяет, ее устремленность в будущее, вера в прогресс, в развитие в условиях современного, сложного, разнообразного мира, с богатыми возможностями, которые нельзя упускать. Важно то, что очень многого она на этом пути уже добилась, очень много для развития Нарвы делает сейчас, многие задачи, проекты на подходе.

Мы, активные нарвитяне, выражаем Катри Райк свою поддержку и еще раз напоминаем, что более четырех с половиной тысяч человек голосовали именно за нее. Но речь сейчас идет не только о доверии Райк, но и об уважении к выбору нарвитян, мировозренческому выбору.