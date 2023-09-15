ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Самые дорогие российские системы ПВО уничтожаются дешевыми дронами и ракетами

Ожидается, что Путин и Лукашенко встретятся сегодня в Сочи. Возможно, это место было выбрано прежде всего для того, чтобы показать присутствие российской государственной власти в южном регионе.

Вчера рано утром Россия объявила, что уничтожила пять украинских морских беспилотников, которые пытались атаковать сторожевой корабль «Василий Быков». Позже украинское командование заявило, что были повреждены два таких российских патрульных корабля в результате атаки беспилотника, и опубликовало видео, подтверждающее взрыв дрона возле борта одного из кораблей. Нападение на патрульные суда (и, по-видимому, временный вывод их из эксплуатации) указывает на то, что Украина планирует новые нападения на более крупные корабли Черноморского флота. Это серия вполне современных и значимых судов российского флота, которых пока построено всего четыре.

В военной деятельности инициатива находится в руках Украины, хотя на фронтах она сейчас еще не имеет очень больших успехов.

Украинское командование Южного фронта приняло решение об эвакуации семей с детьми из прибрежных сел на правом берегу Днепра. По сравнению с ситуацией полгода назад обстрелы российской артиллерии в этом районе происходят гораздо реже, однако за последние дни было зафиксировано несколько случаев гибели случайных людей, в том числе детей. Украинские лидеры не могут мириться с такими новостями.