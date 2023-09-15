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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Самые дорогие российские системы ПВО уничтожаются дешевыми дронами и ракетами

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Украина движется в сторону установления контроля над Крымом
  • Украина пытается мотивировать российских солдат сдаваться в плен
  • Украина захватывает инициативу в военных действиях

Кому захочется в будущем покупать систему ПВО стоимостью более миллиарда долларов, которую можно вывести из строя с помощью нескольких дронов и дешевых ракет, задается вопросом эксперт по безопасности Райнер Сакс, рассматривая последние военные события.

Вчера нашло подтверждение, что самая современная и дорогая российская установка ПВО С-400 «Триумф» была уничтожена недалеко от города Евпатория, что в западной части Крыма. Поскольку уничтожение этой установки означает потерю стратегического масштаба, информация о том, как было проведена атака, появилась довольно быстро.

Украинскую операцию, предпринятую с комбинированным применением беспилотников и собственной ракеты «Нептун», очень непросто было довести до успешного завершения. Однако российская система ПВО вновь не смогла справиться со своей задачей. Нельзя не упомянуть, что система С-400, по мнению российской пропаганды, должна быть способна успешно отражать гораздо более сложные и массированные воздушные атаки.

Таким образом, два дня подряд Украине удавалось уничтожение самых дорогих российских объектов в Крыму. Не забудем и о том, что украинцы в ходе атаки 23 августа уничтожили в Крыму еще один ЗРК С-400.

Кто в будущем захочет покупать систему ПВО стоимостью более миллиарда долларов, которую можно вывести из строя с помощью нескольких дронов и дешевых ракет?

Нетрудно также догадаться, почему для России могут быть важны черноморские нефтяные буровые платформы, недавно захваченные украинцами. Расположенные там радары и датчики ранее обеспечивали российской системе ПВО заблаговременное предупреждение об атаках. Черноморский флот России в значительной степени утратил такую мобильность после того, как украинские войска уничтожили флагманский корабль «Москва» более года назад.

Украина движется к установлению контроля над Крымом.

Ожидается, что Путин и Лукашенко встретятся сегодня в Сочи. Возможно, это место было выбрано прежде всего для того, чтобы показать присутствие российской государственной власти в южном регионе.

Вчера рано утром Россия объявила, что уничтожила пять украинских морских беспилотников, которые пытались атаковать сторожевой корабль «Василий Быков». Позже украинское командование заявило, что были повреждены два таких российских патрульных корабля в результате атаки беспилотника, и опубликовало видео, подтверждающее взрыв дрона возле борта одного из кораблей. Нападение на патрульные суда (и, по-видимому, временный вывод их из эксплуатации) указывает на то, что Украина планирует новые нападения на более крупные корабли Черноморского флота. Это серия вполне современных и значимых судов российского флота, которых пока построено всего четыре.

В военной деятельности инициатива находится в руках Украины, хотя на фронтах она сейчас еще не имеет очень больших успехов.

Украинское командование Южного фронта приняло решение об эвакуации семей с детьми из прибрежных сел на правом берегу Днепра. По сравнению с ситуацией полгода назад обстрелы российской артиллерии в этом районе происходят гораздо реже, однако за последние дни было зафиксировано несколько случаев гибели случайных людей, в том числе детей. Украинские лидеры не могут мириться с такими новостями.

В украинских СМИ распространилась новость о том, что в войне против Украины погиб командир одного из полков Псковской десантной дивизии. Полк в настоящее время находится на юге Украины и пытается организовать контрудары в направлении города Токмак, где пока наблюдается крупнейший прорыв ВСУ. Два главных штурмовых полка Псковской дивизии в ходе этой войны уже дважды терпели серьезные поражения. Сейчас это произошло в третий раз.

Украина пытается мотивировать российских солдат сдаваться. Поэтому время от времени появляются очередные новости о российских военнопленных. Также вчера украинская военная разведка сообщила, что каждый день берутся по двадцать пленных, и напомнила российским войскам по специально созданному информационному каналу о необходимости установления контакта с представителями Украины с целью сдачи в плен.

До сих пор нет достоверных данных, сколько таких случаев на самом деле происходит и как такая информация могла вообще распространяться среди российских солдат. До весны этого года украинское военное командование говорило о российских военнопленных в очень редких случаях. Теперь эту тему стараются освещать регулярно. Также необходимо дать надежду родственникам попавших в плен воинов украинской армии на продолжение обмена военнопленными.

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