ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Самые дорогие российские системы ПВО уничтожаются дешевыми дронами и ракетами

Вчера нашло подтверждение, что самая современная и дорогая российская установка ПВО С-400 «Триумф» была уничтожена недалеко от города Евпатория, что в западной части Крыма. Поскольку уничтожение этой установки означает потерю стратегического масштаба, информация о том, как было проведена атака, появилась довольно быстро.
Украинскую операцию, предпринятую с комбинированным применением беспилотников и собственной ракеты «Нептун», очень непросто было довести до успешного завершения. Однако российская система ПВО вновь не смогла справиться со своей задачей. Нельзя не упомянуть, что система С-400, по мнению российской пропаганды, должна быть способна успешно отражать гораздо более сложные и массированные воздушные атаки.
Таким образом, два дня подряд Украине удавалось уничтожение самых дорогих российских объектов в Крыму. Не забудем и о том, что украинцы в ходе атаки 23 августа уничтожили в Крыму еще один ЗРК С-400.
Кто в будущем захочет покупать систему ПВО стоимостью более миллиарда долларов, которую можно вывести из строя с помощью нескольких дронов и дешевых ракет?
Нетрудно также догадаться, почему для России могут быть важны черноморские нефтяные буровые платформы, недавно захваченные украинцами. Расположенные там радары и датчики ранее обеспечивали российской системе ПВО заблаговременное предупреждение об атаках. Черноморский флот России в значительной степени утратил такую мобильность после того, как украинские войска уничтожили флагманский корабль «Москва» более года назад.
Украина движется к установлению контроля над Крымом.