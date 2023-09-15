Судно Baltic Queen наконец-то возвращается на линию Таллинн-Стокгольм

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в ходе планового ремонта на судне были проведены как технические работы, так и модернизация пассажирских помещений.

В частности, были выполнены регламентные работы по очистке и обслуживанию корпуса судна, а также заменены лопасти гребного винта. Ожидаемая экономия топлива за счет использования новых, более эффективных лопастей составит от 10 до 13 процентов.

В рамках пилотного проекта корпус Baltic Queen был окрашен графитовой краской, которая, как утверждается, значительно снижает сопротивление корпуса воде. Если пилотный проект окажется успешным, компания планирует использовать графитовую краску для достижения целевых показателей энергоэффективности на других судах флота.

В пассажирских помещениях обновлены санузлы, заменено напольное покрытие в общественных зонах, а наиболее масштабными были работы по полному обновлению ресторана Grill House, который в рамках технического обслуживания получил новый дизайн интерьера, мебель и фурнитуру.

«Основной целью работ по техническому обслуживанию является обновление обязательной сертификационной документации Baltic Queen на период 2024-2029 годов. Наши суда будут проходить регулярное техническое обслуживание не реже двух раз в пять лет, чтобы обеспечить их соответствие всем требованиям», - прокомментировал руководитель службы судоходства Tallink Grupp, капитан Тарви-Карлос Туулик.