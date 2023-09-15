На восточной границе возрастет цена бронирования времени пересечения границы

На транспортном средстве восточную границу можно пересечь либо в порядке живой очереди, либо по предварительному бронированию времени пересечения границы. Систему бронирования пересечения границы, а также зоны ожидания автомобилей, находящиеся около пограничных пунктов, обслуживают частные предприятия, которые, исходя из Закона о государственной границе, могут запрашивать плату за бронирование.

Поскольку расходы этих предприятий по ряду причин возросли, для автомобилей в ближайшее время цена за бронирование времени пересечения границы вырастет с пяти евро до девяти. Бронирование очереди пересечения границы на автобусе вырастет с символического одного евро до 16-ти, столько же стоит сейчас бронирование времени и для грузовых автомобилей, и эта цена не изменится.

Изменение не коснется рейсовых автобусов, которые пересекают границу в первую очередь без бронирования. Также для всех водителей и впредь сохранится возможность пересечения границы в порядке живой очереди без платы за бронирование.

По словам начальника отдела пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, цена бронирования очереди состоит из нескольких компонентов - кроме расходов на поддержание в рабочем состоянии и развитие самой системы, еще развитие и обслуживание зон ожидания.

«Мы понимаем, что повышение цены вызовет недовольство среди пересекающих границу. В то же время мы понимаем, что предприятия, обслуживающие зоны ожидания, не могут долгое время предоставлять убыточную услугу,» - пояснил Коммусаар.

Предприятия обосновали рост расходов существенным снижением количества пересечений границы. На расходы также влияет то, что летом вследствие действий российской пограничной охраны многие автомобили должны были проводить в зоне ожидания предприятий вместо обычных нескольких часов по несколько суток. Возросли также административные и расходы на рабочую силу.