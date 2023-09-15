Нужна помощь: в Харьюмаа пропал 13-летний ребенок

13-летняя Роня ушла вчера, 14 сентября, из своего дома в Козе-Ууэмыйза. Никто не знает, куда она собиралась направиться. Родственникам и близким не удается установить контакт с ребенком.

Полиция проверила возможные места, где могла появиться Роня, но обнаружить ребенка там не удалось.

Рост Рони - 163 см. У нее коричневые волосы с рыжеватым отливом. Девочка была одета в серую кофту и обута в белые тенниски.