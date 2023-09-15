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Нужна помощь: в Харьюмаа пропал 13-летний ребенок

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Пропавшая 13-летняя Роня.
Пропавшая 13-летняя Роня. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в поселке Козе-Ууэмыйза, что в Козеской волости Харьюского уезда, 13-летней девочки.

13-летняя Роня ушла вчера, 14 сентября, из своего дома в Козе-Ууэмыйза. Никто не знает, куда она собиралась направиться. Родственникам и близким не удается установить контакт с ребенком.

Полиция проверила возможные места, где могла появиться Роня, но обнаружить ребенка там не удалось.

Рост Рони - 163 см. У нее коричневые волосы с рыжеватым отливом. Девочка была одета в серую кофту и обута в белые тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Роню или что-то знает о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.

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