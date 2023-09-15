Наводнение в Ливии: тела жертв выбрасывает на берег, страна на пороге эпидемии

Реакция властей на катастрофу в первые двое суток тоже была преступно медленной и неадекватной, считают международные наблюдатели. Это связано с тем, что уже более десяти лет за власть в Ливии борются две политические силы, каждая из которых создала свое собственное правительство.

Политики с обеих сторон призывают начать расследование причин трагедии. Администрация, базирующаяся в Триполи, признала, что столь масштабные последствия связаны с политической нестабильностью в стране и слабыми институтами.

По информации Красного Креста, уже известно о гибели более 11 тысяч человек. Однако мэр портового города Дерна Абдулменам Аль-Гаити считает, что только в его городе погибло около 20 тысяч жителей, просто их тела еще не нашли, и они числятся пропавшими без вести.

Хронология катастрофы

Воскресенье 10 сентября: в результате проливных дождей, вызванных ураганом Даниэль, произошло обрушение двух дамб вблизи средиземноморского города Дерна.

Понедельник 11 сентября: к утру потоками воды смыты целые районы Дерны.

Среда 13 сентября: прибыла первая международная помощь, но премьер-министр Ливии заявил, что страна примет только то, что сочтет необходимым.

Четверг 14 сентября: лишившиеся крова жители Дерны начали уезжать в другие районы страны.

Дерна. Фото: EPA

Город Дерна пострадал от наводнения больше других городов из-за прорыва двух дамб.

Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы.