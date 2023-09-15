Шторм, устроивший в Греции накануне этапа ЧМ хаос, унес жизни пяти футболистов

Шторм «Дэниел» унес жизни как минимум 2300 человек в Ливии, в том числе как минимум пяти футболистов.
Из-за шторма были разрушены две дамбы, которые затопили портовый город Дерна. Правительство в Триполи заявило, что по меньшей мере 2300 человек погибло, но восточная администрация, контролирующая Дерну, утверждает, что погибло более 5300 человек, еще тысячи пропали без вести.
Ливийская федерация футбола (ЛФФ) объявила, что в регионе погибли четыре футболиста: Шахин Аль-Джамиль, Мондер Садака и братья Салех и Аюб Саси. По данным BBC Sport Africa, шторм унес жизнь и Ибрагима Аль-Казири.
Садака представлял клуб «Дерна» в Дарнесе, где братья Саси входили в состав молодёжной команды. Аль-Джамиль принадлежал «Аль-Тахадди», играющему в городе Бенгази. Обе команды принадлежали к ливийской Премьер-лиге. Аль-Казири также играл за несколько команд ливийской Премьер-лиги, но совсем недавно он был в составе «Мартубы Нусура», играющего в первой лиге.