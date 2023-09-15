Шторм, устроивший в Греции накануне этапа ЧМ хаос, унес жизни пяти футболистов

Из-за шторма были разрушены две дамбы, которые затопили портовый город Дерна. Правительство в Триполи заявило, что по меньшей мере 2300 человек погибло, но восточная администрация, контролирующая Дерну, утверждает, что погибло более 5300 человек, еще тысячи пропали без вести.

Ливийская федерация футбола (ЛФФ) объявила, что в регионе погибли четыре футболиста: Шахин Аль-Джамиль, Мондер Садака и братья Салех и Аюб Саси. По данным BBC Sport Africa, шторм унес жизнь и Ибрагима Аль-Казири.