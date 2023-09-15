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Вот это цифры! Бесплатные тренировки стали очень популярными среди столичной молодежи

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Тренировка для подростков.
Тренировка для подростков. Фото: Aleksandr Guzhov

Четвертое лето подряд Таллинн предлагал жителям столицы возможности для проведения спортивного досуга. В серии бесплатных уличных тренировок приняли участие сотни детей и подростков. Прошли тренировки по баскетболу, футболу, волейболу, плаванию и катанию на самокате.

Летние тренировки под руководством опытных тренеров проводились для детей и молодежи в возрасте от 7 до 26 лет по всему городу.

Тренировки по играм с мячом проходили дважды в неделю в двенадцати местах, в них приняли участие около 265 человек. Тренировки по катанию на самокате в общей сложности посетили 332 человека. Больше всего участников было в парке Вильде. Всего прошло 34 тренировки. В рамках программы летних тренировок впервые прошли pop-up тренировки в парках Валдеку и Пирита-Козе.

Третье лето подряд в Таллинне проходили и курсы плавания. Занятия продолжительностью один месяц для детей от 7 до 10 лет проходили в июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле. Впервые занятия проводились и для новичков, и для продолжающих. В общей сложности их посетили 72 ребенка.

Бесплатные тренировки организует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.

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