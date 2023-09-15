Из Центристской партии уже вышли сорок человек

Если в воскресенье вечером в списке членов Центристской партии числилось 13 154 человека, то в пятницу их было 13 113. В это число не входят те, кто подал заявление о выходе из партии на бумаге и чей уход находится на утверждении у руководства партии. Следует также учитывать, что из партийного списка исключаются и умершие люди, передает ERR.