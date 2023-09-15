Чуть более сорока человек вышли из Центристской партии после состоявшегося в воскресенье съезда партии, на котором лидером был избран мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Из Центристской партии уже вышли сорок человек
Если в воскресенье вечером в списке членов Центристской партии числилось 13 154 человека, то в пятницу их было 13 113. В это число не входят те, кто подал заявление о выходе из партии на бумаге и чей уход находится на утверждении у руководства партии. Следует также учитывать, что из партийного списка исключаются и умершие люди, передает ERR.
Среди наиболее известных вышедших из партии – бывший волостной старейшина Тартумаа и министр по делам регионов Яан Ыунапуу, который находился в партийном списке с 2018 года; ранее он входил в Народный союз Эстонии и Социал-демократическую партию.