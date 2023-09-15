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Очередной рекорд ⟩ Шестимесячный Euribor превысил психологическую отметку

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячный Euribor в четверг вырос по сравнению со средой на 0,041 процентных пункта до отметки 4,040 процента. Показатель превысил рекордно высокий предел роста индекса в 2008 году.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.

Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0%.

Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 14.09.2023:

 
´Euribor, %Изменение в пунктах
1 неделя3,6780,027
1 месяц3,7250,050
3 месяца3,8670,022
6 месяцев4,0400,041
12 месяцев4,1590,047
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