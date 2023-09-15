Очередной рекорд ⟩ Шестимесячный Euribor превысил психологическую отметку

Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.

Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0%.