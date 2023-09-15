Депутат Рийгикогу Коробейник извинился от имени Эстонии перед владельцами российских автомобилей

«Мне очень жаль. Я извиняюсь со стороны Эстонии, что так произошло. Я надеюсь, что мы сделаем выводы и худшее сумеем предотвратить», - сказал депутат в ответ на реплику ведущей Анны Монгайт, которая сказала, что возможная конфискация в Эстонии автомобилей с российскими номерами ударит не по российским пропагандистам, для которых это все «просто подарок», а по тем, кто из России пытается сбежать.