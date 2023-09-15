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Депутат Рийгикогу Коробейник извинился от имени Эстонии перед владельцами российских автомобилей

Политики спорят о конфискации российских автомобилей
rus.postimees.ee
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Депутат Ригикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.
Депутат Ригикогу от Центристской партии Андрей Коробейник. Фото: Tairo Lutter

Конфискация автомобилей с российскими номерами, которые остаются на территории Эстонии, ударит не по российским олигархам, а, в том числе, по украинским беженцам, уверен член фракции центристов Андрей Коробейник.

Андрей Коробейник принес извинения владельцам автомобилей с российскими номерами, которые находятся в Эстонии. Заявление прозвучало в прямом эфире телеканала «Дождь» во время обсуждения перспективы конфискации этих авто.

«Мне очень жаль. Я извиняюсь со стороны Эстонии, что так произошло. Я надеюсь, что мы сделаем выводы и худшее сумеем предотвратить», - сказал депутат в ответ на реплику ведущей Анны Монгайт, которая сказала, что возможная конфискация в Эстонии автомобилей с российскими номерами ударит не по российским пропагандистам, для которых это все «просто подарок», а по тем, кто из России пытается сбежать.

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