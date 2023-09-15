Конфискация автомобилей с российскими номерами, которые остаются на территории Эстонии, ударит не по российским олигархам, а, в том числе, по украинским беженцам, уверен член фракции центристов Андрей Коробейник.
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Депутат Рийгикогу Коробейник извинился от имени Эстонии перед владельцами российских автомобилей
Политики спорят о конфискации российских автомобилей
Андрей Коробейник принес извинения владельцам автомобилей с российскими номерами, которые находятся в Эстонии. Заявление прозвучало в прямом эфире телеканала «Дождь» во время обсуждения перспективы конфискации этих авто.