Operail уволил половину сотрудников после отказа от российских грузов

Представитель Operail по связям с общественностью Мадикен Оя подчеркнула, что компания не возила грузы в Россию и из нее, все операции велись только на территории Эстонии, а клиентами выступали эстонские логистические и производственные компании, а также владельцы оптовых грузов.

В период с 24 февраля по 31 декабря 2022 Operail перевезла 2,6 млн тонн товаров российского происхождения или следующих в Россию, но при этом речь шла только о товарах, не подпадающих под санкции.

Как пояснил представитель Operail, после того, как правительство дало компании указание прекратить соответствующие перевозки, компания отказалась от заключения новых и расторгла действующие договоры на перевозку связанных с Россией товаров.