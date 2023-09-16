Галерея ⟩ «Она отдала свое сердце Нарве и это взаимно!» Нарвитяне собрались на большой митинг в защиту мэра Катри Райк

Об организации пикета в поддержку Катри Райк стало известно еще во вторник. Инициативу на себя взял нарвский арт-активист Владимир Каштан, который самостоятельно согласовал пикет с полицией, создал мероприятие в социальной сети Фейсбук и организовал сбор средств на небольшой красивый жест - красные розы для Катри.

Катри выразила благодарность всем собравшимся. «Я считаю, что это очень важно, что люди так собираются. Это двигает город вперед», - сказала она.

«Я вырос под столом в горуправе и неплохо знаю, как была устроена нарвская власть. Все знали, именно поэтому Катри собрала рекордное количество голосов. Нашему государству нужны люди, удобные как картонки. Но город из картона - это для бомжей, а я больше не хочу так жить. Я хочу Хогвартс на Кренгольме и для этого мне нужна Катри», - прокомментировал свою активную гражданскую позицию Каштан.

На пикете были произнесены речи в честь Катри, в которых говорилось, почему именно она была выбрана мэром Нарвы и почему должна им оставаться. Многие пришли с плакатами.

Проконтролировать ситуацию приехал полицейский патруль, но, к счастью, все прошло спокойно. Всего на площади собралось около 200 человек. Некоторые из присутствующих на пикете поднялись в зал Ратуши для того, чтобы поприсутствовать и на самом заседании.