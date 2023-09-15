Украина заявила об освобождении Андреевки около Бахмута. Чем важно это село

Однако через некоторое время она поменяла свое заявление на такое: «Андреевка – ситуация очень тяжелая и изменчивая, держим кулаки за наших».

В тот момент пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады назвала заявления Минобороны об освобождении Андреевки преждевременными. «Заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», — говорилось в заявлении штурмовой бригады, которая воюет на этом направлении.

В разговоре с Украинской службой Би-би-си собеседник в Генштабе ВСУ тогда посоветовал прислушиваться именно к словам 3-й бригады, а не к заявлению заместителя министра обороны. В тот момент данные об освобождении Андреевки он не подтвердил.

Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка – всё. Это флаг Бахмута, если что», – писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

Почему важна Андреевка

Боевые действия под Бахмутом Фото: Reuters

Андреевка — это один из ключевых населенных пунктов южнее Бахмута с точки зрения перерезания логистических путей российских военных (связь с Горловкой) и окружения города.

Тяжелые бои за село продолжались много месяцев, и еще в июле ВСУ сообщали, что приблизились к его освобождению.