МНЕНИЕ ⟩ Государство попало в заложники к эго Каи Каллас

В качестве сильной стороны Каи Каллас следует отметить то, что она имела заслуженное влияние во внешней политике. Это приятно, хотя Микк Салу также отметил, что во внешней политике у нас ведь и были только правильные и особенно правильные темы для разговоров.

Каковы ее слабые стороны? Менталитет жертвы и паранойя уже были упомянуты. Мне также жаль, что премьер-министра все еще может раздражать троллинг EKRE во время брифингов. Если такое тривиальное подначивание способно поколебать состояние главы государства, то что же происходит с ней в действительно напряженной ситуации? Помимо этого, у нее существуют странные навязчивые идеи, такие, как отделение Elektrilevi от Eesti Energia, которое будет стоить сотни миллионов без какой-либо явной выгоды для граждан.

Нашу налоговую нагрузку на общество, наверное, можно рассматривать очень по-разному, но приход к мысли, что ради 70 млн евро нужно снизить для категории людей с зарплатой в 5000 евро подоходный налог, кажется уже ничего не решающим достижением с учетом состояния государственного бюджета. Если рассуждать с точки зрения политической культуры, ведь никогда еще не было случая, чтобы премьер-министр распространял ложные слухи об оппонентах на правительственной пресс-конференции. Как ни странно, именно оппозиция сейчас подчеркивает стремление к сотрудничеству и вносит в коалицию компромиссные предложения, которые как раз власть игнорирует, словно отрицая существование общественности.