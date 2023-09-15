Пт, 15.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Государство попало в заложники к эго Каи Каллас

Facebook
Comments
Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Sander Ilvest
  • Премьер-министр видит виноватых только в других
  • Кая Каллас вызывала доверие на внешней арене, но это было не так уж и сложно
  • Во внутренней политике действия премьера были ужасными

Сейчас нужно задаться вопросом, что эстонское государство приобретет и что потеряет в случае отставки премьер-министра, пишет предприниматель Кристьян Ярван («Отечество»).

Одним из важнейших навыков в политике является умение взвешивать положительные и отрицательные последствия каждого решения, понимать, кто выиграет, а кто проиграет, что можно получить и что утратить. В этой плоскости следует искать и лучшее определение государственного деятеля - человека, который готов отказаться от личного блага ради того, чтобы сделать государство лучше. Нынешний скандал с восточными перевозками стал позорным примером поведения государственного деятеля. Но даже в нынешней ситуации необходимо задаться вопросом: что выиграет и что потеряет эстонское государство от смены премьер-министра?

Помню, как я впервые увидел Каю Каллас в роли лидера Партии реформ. Летом 2018 года на Фестивале мнений в Пайде проходили дебаты председателей партий. В ходе вступительной части возникла ситуация, когда модератор между выступлениями задал председателю Партии реформ уточняющий вопрос. При этом у представительницы Партии реформ сработал автоматический оборонительный рефлекс: почему вы меня перебиваете, мужчин же не перебиваете!? К сожалению, наша нынешний премьер-министр так и и не освободилась от этого менталитета жертвы. В ее восприятии хулиганит оппозиция, хулиганит пресса, а теперь еще и президент, и даже две трети народа. А есть еще и шакалы.

Во время интервью, которое премьер давала Вилье Кийслер, несколько раз проявилась паранойя Каи Каллас по отношению к прессе. Каллас заявила, что за скандалом стоит сговор мужчин-политиков и журналистов, и что это месть за повышение налоговой ставки для журналистики. Каллас также намекнула, что где-то есть очень злой повелитель прессы, который нападает на нее лично, но, к сожалению, она не может этого доказать.

По мнению премьер-министра, всегда виноваты другие люди, и где-то в каких-то структурах есть предвзятая по отношению к ней сила. С учетом фактора мышления, склонного к теориям заговора, кажется неудивительным, что Кая Каллас на самом деле не понимает, что она сама вела себя неправильно. Она лишь говорит, что коммуникации могли бы быть выстроены лучше, но ведь дело же не в форме общения, а в содержании. Лучше выстроенные коммуникации означали бы лишь более умелое сокрытие обстоятельств. Или эксперт по коммуникациям предложил бы премьеру что-то иное, кроме «не говори того, что ты на самом деле имеешь в виду»?

Если наш премьер-министр действительно верит, что мужчины-политики и мужчины-журналисты с разными мировоззрениями тайно сговорились и строят планы против нее, то это уже имеет масштаб паранойи Сталина в его последние годы. Я согласен с Микком Салу: скорее, все было наоборот, и премьер-министру, пожалуй, многие вещи были как раз прощены из-за ее пола. Поскольку здесь сложно привести объективную статистику, мне приходится прибегнуть к субъективному примеру. В общем, если бы какой-нибудь политик-мужчина в тревожный момент использовал бы формат экстренного обращения, чтобы «успокоить» народ, заявив, что нет причин для паники, моя реакция была бы значительно более осуждающей, чем проявленная мною в конце прошлого года.

Сильные и слабые стороны премьер-министра

В качестве сильной стороны Каи Каллас следует отметить то, что она имела заслуженное влияние во внешней политике. Это приятно, хотя Микк Салу также отметил, что во внешней политике у нас ведь и были только правильные и особенно правильные темы для разговоров.

Каковы ее слабые стороны? Менталитет жертвы и паранойя уже были упомянуты. Мне также жаль, что премьер-министра все еще может раздражать троллинг EKRE во время брифингов. Если такое тривиальное подначивание способно поколебать состояние главы государства, то что же происходит с ней в действительно напряженной ситуации? Помимо этого, у нее существуют странные навязчивые идеи, такие, как отделение Elektrilevi от Eesti Energia, которое будет стоить сотни миллионов без какой-либо явной выгоды для граждан.

Нашу налоговую нагрузку на общество, наверное, можно рассматривать очень по-разному, но приход к мысли, что ради 70 млн евро нужно снизить для категории людей с зарплатой в 5000 евро подоходный налог, кажется уже ничего не решающим достижением с учетом состояния государственного бюджета. Если рассуждать с точки зрения политической культуры, ведь никогда еще не было случая, чтобы премьер-министр распространял ложные слухи об оппонентах на правительственной пресс-конференции. Как ни странно, именно оппозиция сейчас подчеркивает стремление к сотрудничеству и вносит в коалицию компромиссные предложения, которые как раз власть игнорирует, словно отрицая существование общественности.

Подводя итог, можно сказать, что до сих пор премьер-министр хорошо транслировала суть нашей внешней политики, но во внутренней политике она выглядела ужасно. Ансип ведь также признал, что нынешний скандал с восточными перевозками привлек большое международное внимание. Давайте будем реалистами: наш премьер-министр больше не убедительна в своих высказываниях. Итак, с точки зрения государства, положительных моментов в продолжении пребывания Каллас на посту премьер-министра нет, но есть много отрицательных моментов.

Ответственность лежит на партнерах по коалиции

Премьер-министр оправдывает продолжение пребывания на своем посту фразой: «Если вы подаете в отставку, вы не можете защитить себя». Но какое это оправдание? По мнению Каллас, это самое важное для всего эстонского государства, чтобы премьер-министр мог защитить себя от скандалов? И почему кто-то вообще продолжил бы нападать на нее после того, как она ушла бы в отставку?

Премьер-министр не подвергается нападкам по личным мотивам. Причина нападок в том, что две трети людей считают, что этот человек не подходит на должность нашего премьер-министра. На фоне реакции, которую премьер-министр показала после начала скандала, уже не имеет никакого значения, какой компании она выдала кредит и какая часть деятельности этой компании велась в России. И нет никакой вероятности увидеть, что тактика этой «защиты» изменится.

Что произойдет, если премьер-министр уйдет в отставку? Вот так сюрприз: у нас будет следующий премьер-министр от Партии реформ. Если Партия реформ по-прежнему считает, что самое важное качество премьер-министра - это убедительно излагать тезисы Министерства иностранных дел и при этом хорошо выглядеть, то почему бы не назначить на пост премьер-министра Лийз Лемсалу? Наш пароход так и шел бы точно таким же курсом. Основные тезисы речей можно выучить, смотреть со стороны было бы всем приятно, но остается ли до сих пор это важным?

Однако прежде чем рассуждать о новом премьер-министре, нужно ответить на самый важный вопрос: кто сейчас у власти? За само возникновение скандала ответственен премьер-министр, которая имела возможность уйти достойно. Президент тоже так думал. И Партия реформ, и партнеры по коалиции постоянно подчеркивали, что это решение будет принмиать премьер-министр или Партия реформ. Но сейчас ситуация уже другая. Понятно, что премьер-министр приняла неправильное решение. И теперь ответственность лежит на коалиционных партиях.

Вспомним принцип государственного управления - взвешивание того, что государство должно приобрести и что оно может потерять. Если какое-то изменение может только лишь улучшить ситуацию, какое может быть оправдание, чтобы игнорировать эту возможность? Политическая партия также должна быть и органом контроля для своих членов. Принятие ответственности также отражается на рейтингах. Чья-то неспособность разрешить ситуацию в первую очередь влияет на личный рейтинг человека. Затем это передается политической партии и, наконец, всей Эстонии.

Уже на прошлой неделе социал-демократы начали потихоньку менять свое мнение, но, к сожалению, трудно было различить, было ли это связано с переговорами по бюджету, или же это было принципиальной политикой. Неловко это говорить, но «Ээсти 200», наверное, можно записать в бабочки-однодневки. Похоже, что все основные тезисы исходят сейчас непосредственно от пресс-секретаря Партии реформ, и запятые в них не меняются, что тоже отражается в рейтингах.

Парадоксально, но именно низкий рейтинг может побудить политиков вести себя по-государственному, что в то же время является и единственной надеждой как-то изменить этот рейтинг в лучшую сторону, но я бы не стал слишком много ставить на такой вараинт. Самый большой вопрос тут заключается в Партии реформ. Сигне Киви, которая в свое время по-государственному подала в отставку с министерского поста, сейчас дала очень эмоциональное и искреннее интервью о том, что лично она не поддерживает продолжение работы нынешнего премьер-министра.

Я прекрасно понимаю: премьер-министр принесла партии много голосов, и никто не хочет воевать. Но, пожалуйста, подумайте также и о государстве. Отставка - это не конец политической карьеры. Можно работать в парламенте, можно поехать в Европу, бывшие премьер-министры не раз занимали в Эстонии другие министерские должности. Все это очень достойные варианты. Или этого уже недостаточно?

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх