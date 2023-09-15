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Эстония и Евросоюз приняли решение, которое приведет к удорожанию автомобилей

BNS
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Автомобили в Таллинне.
Автомобили в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

Сегодня Рийгикогу утвердил позицию Эстонии по стандартам выбросов вредных веществ в атмосферу. Политики и чиновники признают, что новые стандарты приведут к удорожанию автомобилей.

Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза в пятницу одобрила позицию Эстонии по инициативе ЕС, направленной на снижение стандартов выбросов вредных веществ в атмосферу и обеспечение более высокой долговечности и экологичности легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

По мнению Марии Юферевой-Скуратовски, заместителя председателя Комиссии по делам ЕС, улучшение качества воздуха и, соответственно, защита здоровья людей - это хорошая и необходимая цель. «Необходимо учитывать, что новые требования приведут к небольшому повышению цен на автомобили», - сказала Юферева-Скуратовски, отметив, что повышение цен не должно быть значительным, поскольку планируемое увеличение налога с оборота и подоходного налога в противном случае может привести к ухудшению доступности автомобилей в Эстонии. «Важно также, чтобы эта инициатива не препятствовала развитию и внедрению автомобилей с нулевым уровнем выбросов CO2», - сказала она.

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