ЧВК «Вагнер» объявили в Британии террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

Адвокат Джейсон Маккью, старший партнер юридической фирмы McCue & Partners, вел публичную кампанию в интересах украинцев, добиваясь от правительства именно такого решения. По его словам, признание «Вагнера» террористической организацией «сделает почти невозможными операционную, финансовую и логистическую деятельность этой постмодернистской террористической организации».

Ранее в этом году теневой министр иностранных дел Лейбористской партии Дэвид Ламми призвал правительство объявить ЧВК вне закона, поскольку она «несет ответственность за ужасающие зверства в Украине и во всем мире».

Приветствуя проект постановления о запрете, Ламми накануне заявил в социальных сетях: «Это уже давно назрело, но можно только приветствовать, что правительство наконец-то приняло меры. Теперь правительству следует добиваться создания специального трибунала для преследования Путина».

Министерство иностранных дел ранее ввело санкции против группы, включая заморозку активов Пригожина и нескольких его командиров. Однако председатель комитета по иностранным делам и член парламента от консерваторов Алисия Кернс заявила в июле, что санкций недостаточно и Великобритании необходимо объявить «Вагнера» вне закона.

Продолжает ли «Вагнер» представлять угрозу международной безопасности?

По мнению британского правительства, да, поэтому ЧВК и решили объявить вне закона.