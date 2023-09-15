Арестован бывший министр здравоохранения Украины, организовавший коррупционную схему через эстонскую фирму

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным следствия, Степанов, в 2013 году бывший главой «Полиграфкомбината», купил на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию. Затем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. По данным следствия, в течение 2013-2016 годов через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.