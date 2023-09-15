Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Он подозревается в участии в коррупционной схеме на 450 млн гривен за время правления на госпредприятии «Полиграфический комбинат "Украина"» в 2013-2016 годах.
Арестован бывший министр здравоохранения Украины, организовавший коррупционную схему через эстонскую фирму
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным следствия, Степанов, в 2013 году бывший главой «Полиграфкомбината», купил на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию. Затем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию.
Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. По данным следствия, в течение 2013-2016 годов через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Из источника в правоохранительных органах стало известно, что в настоящее время двое лиц, указанных в этом деле, объявлены в международный розыск. Однако одному из них было назначено пресечение в виде круглосуточного домашнего ареста. Остальные двое являются гражданами Эстонии, и в связи с этим соответствующие меры должны предприниматься в Эстонии, где они находятся под контролем правоохранительных органов данной страны.