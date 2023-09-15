Судебные приставы распылили слезоточивый газ после заседания по делу акивистки Саши Скочиленко

Издание отмечает, что на прошлое заседание в зал пустили не всех слушателей, они на протяжении всего заседания возмущались, требовали их впустить и грозили приставам жалобами.

«Приставы были заранее раздражены на группу поддержки Скочиленко, - сообщила «Медиазона» 15 сентября. Они отказывались ввести художницу в зал, пока все слушатели не покинут коридор. Когда те не стали уходить, один из приставов пообещал применить слезоточивый газ.

«Сота» со ссылкой на адвоката Юрия Новолодского уточняет, что угрозы группе поддержке Скочиленко высказал старший сержант МВД, который отказался называть свое имя.

В итоге после заседания суда газ распылили на лестнице у зала, где рассматривалось дело Скочиленко. «Корреспондент "Медиазоны" передает, что внезапно услышал крики: "Газ!".<…> Слушатели расходятся из суда, хрипя и кашляя», - говорится в текстовой трансляции издания с места событий.

«Сота» сообщает, что одной из слушательниц с астмой из-за распыленного газа вызвали скорую помощь.