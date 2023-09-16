Деревенский репортаж ⟩ Как превратить развалюху в будущий объект ЮНЕСКО

«Было десять крон 1928 года, документы позапрошлого века, мишка ручной работы со стеклянными глазами – сейчас такие очень дорого стоят, - вспоминает Алена. – Муж покрутил пальцем у виска и сказал: приехали, человек сидит на помойке и говорит, что будет делать музей. Но муж у меня хороший на самом деле. Ты же слышал, он на Радио Свобода работал. Поэтому пожертвовал свои деньги на музей. Много кто жертвовал – человек 40–50, все жители поселка, они все донаторы музея. Он сначала тут был», - говорит Алена, сворачивая к дому, в котором трудно узнать прежнюю лачугу с высаженными окнами .

«То, что мы нашли, пять лет у нас тут и выставлялось. Мы для местных детей начали делать мастер-классы. В 2013 году еще до всех "зеленых поворотов" создавали из мусора трэш-арт и все такое, - голос Алены звучит гулко, дом большой. - В 2018 году мы купили у дороги дома, которые ты видел. Ничего там не делали, решили сначала открыть музей, чтобы заработать. За четыре месяца набрали 50 колясок по всему миру. И открылись в декабре».

Алена Суржикова и ее музей, выросший из мешка с мусором. Фото: Ян Левченко