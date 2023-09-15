Начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства

С понедельника в граничащих с Россией районах на северо-востоке и юго-востоке Эстонии пройдет вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства.
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Аве-Ли Тоомвап, цель вакцинации - предупредить возвращение бешенства в Эстонию. «Департамент дважды в год проводит вакцинацию диких животных от бешенства. Для этого с маломерного самолета разбрасывают приманку с вакциной», - пояснила она.
Приманка размером примерно со спичечный коробок, серо-коричневого цвета и обладает специфическим рыбным запахом. Тоомвап добавила, что в ходе вакцинации избегают населенных пунктов. «Вакцину не разбрасывают над городами, поселками, дорогами, водоемами и выгонами для скота, чтобы ее не нашли другие животные. Поскольку приманка рассчитана прежде всего на лис и енотовидных собак, мы просим в период вакцинации держать собак и кошек во внутренних дворах».
Обнаруженную приманку с вакциной нельзя трогать. Если есть риск, что ее могут найти дети или домашние животные, ее нужно в резиновых перчатках перенести в более укромное место.
Если вакцина попала на свежую рану, в глаз или рот, их следует промыть с большим количеством воды (кожу также с мылом) и обратиться к семейному врачу.
Наряду с вакцинацией диких животных важно также, чтобы всех собак и кошек регулярно прививали от бешенства - это обязанность владельца. Перерыв между прививками должен составлять не больше двух лет.