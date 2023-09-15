Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека

В момент аварии в Citröen находились два человека, мужчины в возрасте 32 лет и 31 года, которых доставили в больницу с травмами. В Volkswagen находились четыре человека, 40-летний мужчина, 38-летняя женщина и подростки в возрасте 14 и 12 лет. «Один из детей получил в результате аварии легкие травмы и скорая помощь осмотрела его на месте», - сообщил пресс-секретарь.