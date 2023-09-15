Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 сентября: госфинансам не до романсов, как оформить ДТП без волокиты, парковки стали парками, монетизация хобби для подростков
Сегодня в выпуске:
- Нас ждут болезненные решения относительно госбюджета. Какими идеями обогатились члены правящей коалиции за время двухдневных выездных переговоров?
- Коротко по стране: как Эстония поможет южным соседям бороться с пересекающими границу нелегалами; счастливый несчастный случай: поездка на самокате могла закончиться плачевно; исход из центристской партии начался?
- Можно обойтись и без полиции! Специальное мобильное приложение позволяет оформить дорожно-транспортное происшествие быстро, удобно и без бумажной волокиты
- Автомобили, подвиньтесь! Во всемирный день парковки группа энтузиастов устроила на некоторых парковочных местах Таллинна художественные инсталляции и возможности для досуга горожан
- Мировые новости: 6000 мигрантов высадились на острове Лампедуза, акула в Египте оторвала руку женщине, она в реанимации, свитер принцессы Дианы ушел с молотка за $1,1 миллиона
- Как детям и подросткам заработать карманные деньги? Предприимчивая молодежь ищет различные способы, но как это сделать лучше всего и чтобы ребенку было интересно - разбиралась наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 сентября.