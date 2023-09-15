«Новости в 7» за 15 сентября: госфинансам не до романсов, как оформить ДТП без волокиты, парковки стали парками, монетизация хобби для подростков

Сегодня в выпуске:

- Нас ждут болезненные решения относительно госбюджета. Какими идеями обогатились члены правящей коалиции за время двухдневных выездных переговоров?

- Коротко по стране: как Эстония поможет южным соседям бороться с пересекающими границу нелегалами; счастливый несчастный случай: поездка на самокате могла закончиться плачевно; исход из центристской партии начался?

- Можно обойтись и без полиции! Специальное мобильное приложение позволяет оформить дорожно-транспортное происшествие быстро, удобно и без бумажной волокиты

- Автомобили, подвиньтесь! Во всемирный день парковки группа энтузиастов устроила на некоторых парковочных местах Таллинна художественные инсталляции и возможности для досуга горожан

- Мировые новости: 6000 мигрантов высадились на острове Лампедуза, акула в Египте оторвала руку женщине, она в реанимации, свитер принцессы Дианы ушел с молотка за $1,1 миллиона

- Как детям и подросткам заработать карманные деньги? Предприимчивая молодежь ищет различные способы, но как это сделать лучше всего и чтобы ребенку было интересно - разбиралась наша корреспондент