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Сокращение расходов в следующем году может привести к закрытию пяти спасательных команд

Томи Салувеэр
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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У спасателей Вярски много работы. На фотографии они занимаются ликвидацией последствий пожара в сгоревшем свинарнике в Микитамяэ.
У спасателей Вярски много работы. На фотографии они занимаются ликвидацией последствий пожара в сгоревшем свинарнике в Микитамяэ. Фото: Arved Breidaks

Грозящее сокращение расходов в Спасательном департаменте может привести к закрытию некоторых спасательных команд. По результатам анализа, проведенного Департаментом, в списке на закрытие оказались пять команд. Среди них - спасательная команда Вярска.

«В следующем году Спасательному департаменту грозит сокращение в размере 727 002 евро, - заявила вчера Lõuna-Eesti Postimees генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос. - Я хотела бы подчеркнуть, что Спасательный департамент не хочет закрывать ни одну из команд, но, к сожалению, другого варианта, если сокращение будет реализовано, нет. Решение еще не принято».

Задание от правительства

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