Сокращение расходов в следующем году может привести к закрытию пяти спасательных команд

«В следующем году Спасательному департаменту грозит сокращение в размере 727 002 евро, - заявила вчера Lõuna-Eesti Postimees генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос. - Я хотела бы подчеркнуть, что Спасательный департамент не хочет закрывать ни одну из команд, но, к сожалению, другого варианта, если сокращение будет реализовано, нет. Решение еще не принято».