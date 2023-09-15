Графики ⟩ Обзор: что произошло с ценами на заправках стран Балтии

Проведенное в пятницу топливной фирмой сравнение цен Circle K в столицах стран Балтии показывает, что по сравнению с предыдущей неделей цены на топливо в балтийских столицах двигались разнонаправленно: в Таллинне и Вильнюсе цены выросли, а в Риге остались неизменными.
В минувшую пятницу в Таллинне в результате кампании, инициированной розничным продавцом топлива Terminali и поддержанной Circle K и Olerex, цены на бензин и дизельное топливо были ниже обычных на 20 центов и 8 центов соответственно. Если бы не чрезвычайная акция, цены на топливо в Таллинне, скорее всего, оставались бы неизменными в течение недели.
В Риге все цены на топливо остались на уровне прошлой пятницы. В Вильнюсе же цены на бензин выросли на 3,5 цента, а на дизельное топливо - на 5,5 цента.
В пятницу в столице Эстонии цена бензина 95 miles составила 1,799 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге, и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость бензина 98 miles составила в Таллинне 1,849 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,679 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 7 центов больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо на разных заправках могут отличаться. В таблице приведено сравнение цен без учета влияния специальной акции.