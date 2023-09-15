На автовокзале произошла потасовка, в которой участвовал и вмешавшийся водитель автобуса

На платформе TikTok распространяется видео потасовки на автовокзале Вильянди. Изначально разногласия решали двое граждан, но в какой-то момент в ситуацию вмешался водитель автобуса. «Человек, куривший на платформе ожидания, ударил мужчину, который пришел призвать его к порядку, так сильно, что тот упал перед автобусом. Наш водитель наблюдал за всем этим через стекло за рулем автобуса», - сказал представитель Центра общественного транспорта Вильянди.