На платформе TikTok распространяется видео потасовки на автовокзале Вильянди. Изначально разногласия решали двое граждан, но в какой-то момент в ситуацию вмешался водитель автобуса. «Человек, куривший на платформе ожидания, ударил мужчину, который пришел призвать его к порядку, так сильно, что тот упал перед автобусом. Наш водитель наблюдал за всем этим через стекло за рулем автобуса», - сказал представитель Центра общественного транспорта Вильянди.
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На автовокзале произошла потасовка, в которой участвовал и вмешавшийся водитель автобуса
Каупо Касе, член правления Центра общественного транспорта Вильянди, пояснил, что изначально конфликт возник между двумя людьми на автовокзале. «Высокий мужчина стоял на платформе ожидания и курил. Другой человек пониже ростом, который говорил по-русски, подошел к высокому и попросил его прекратить курить в не предназначенном для этого месте», - рассказал Касе.