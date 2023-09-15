Литва лишила гражданства свою самую титулованную фигуристку

Аннулировать гражданство Дробязко попросило МВД страны, заявив, что фигуристка не осуждала войну в Украине и участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки.

Ранее, как отмечает издание Delfi, Науседа заявил, что аргументы Дробязко «о том, что она несет свет культуры и добра», для него «с трудом сочетаются с тем «светом», который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины».

В конце июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к Науседе с заявлением об аннулировании гражданства Дробязко.

В МВД Литвы отмечали, что Дробязко поддерживает личные и профессиональные связи с фигуристкой и женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и другими попавшими под санкции лицами, а также владеет имуществом в аннексированном Россией Крыму.

Кроме того, указывали в ведомстве, Дробязко не выступала с осуждением войны в Украине, а ее участие в ледовых шоу Навки «способствует продвижению образа России как великой страны».

Накануне Дробязко опубликовала в соцсетях обращение к парламенту Литвы, в котором хоть и назвала войну в Украине «трагедией для миллионов людей и семей», но подчеркнула, что имеет право не озвучивать публично свою политическую позицию, если «не может, не хочет и не готова это сделать».