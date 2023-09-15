Синоптик: вторая половина сентября тоже должна быть теплой

«Первая половина месяца была теплее, чем в среднем за многолетний период. Сигналы погодных моделей говорят о том, что вторая половина сентября также будет теплой», - прогнозирует Кийтсак.

По словам синоптика, погода в ближайшие недели ожидается разнообразной: то более сухой, то с дождями и грозами. «Ключевым словом является также ветреность - сильные ветры будут наблюдаться чаще», - отмечает Кийтсак.

Согласно прогнозу погоды Агентства окружающей среды, на новой неделе температура воздуха вновь поднимется до 22 градусов. В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Утром на островах пойдет дождь. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 7-11, на побережье до 15 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, на островах пойдет дождь, который распространится по стране, вечером облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный, 7-13, порывами до 15, на побережье до 18 м/с, во второй половине дня начиная с островов подует западный и северо-западный, на северном побережье порывами до 23 м/с. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на побережье порывами до 15, на северном побережье до 20 м/с, после полуночи уляжется. Температура воздуха 4-9, на побережье до 15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, затем юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.