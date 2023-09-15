ЕС снял запрет на импорт украинского зерна

Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, сообщается на сайте Еврокомиссии в пятницу, 15 сентября.

В ЕК указали, что благодаря работе специальной координационной платформы и временным мерам, введенным в мае этого года, влияние украинского зерна на рынок пяти соседних государств исчезло и удалось наладить экспорт в третьи страны за пределами ЕС.

Украина также согласилась в течение 30 дней ввести дополнительные меры, как например, систему экспортного лицензирования, чтобы избежать скачков цен в соседних странах. Кроме того, Киев должен отдельно следить за экспортом четырех категорий товаров. «Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», - заявили в Брюсселе.

Соседние с Украиной страны выступали за продление эмбарго

Из-за российского вторжения в Украину и последовавшей за этим военной блокады Черного моря, экспорт украинской сельхозпродукции морем оказался ограничен. В результате большие объемы экспортировались по суше. В граничащих с Украиной Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии из-за этого возник избыток продукции, что привело к обвалу цен на собственные товары. Пять стран на время запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции из Украины.