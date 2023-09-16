Три страны ЕС ввели свой запрет на импорт зерна из Украины

В правительстве Словакии объяснили свои действия стремлением предотвратить «чрезмерное давление на словацкий рынок» и желанием «учитывать интересы отечественных фермеров», а также сослались на аналогичные решения Польши и Венгрии.

Польша и Венгрия против транзита украинского зерна

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава введет эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. «Я бы хотел, чтобы они (Еврокомиссия. - Ред.) продлили запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия Европейской комиссии. Мы продлим запрет на ввоз украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, фон дер Ляйен, Туска или Вебера, потому что это в интересах польского фермера», - заявил глава польского правительства на предвыборном мероприятии.

Аналогичное решение приняли и власти Венгрии. «Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу подписал указ, который запрещает импорт 24 продуктов из Украины, в том числе вина, говядины, кукурузы, семян подсолнечника и ячменя», - передает агентство Bloomberg. Причиной для таких мер власти стран, граничащих с Украиной, называют влияние ввоза украинского зерна на экономику - по их словам, хотя продукция предназначена для транзита, она оседает на локальных рынках, из-за чего страдают местные фермеры.

Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам, запретившим ввоз украинского зерна