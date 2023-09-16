Министерство финансов узаконило положение таксистов и курьеров онлайн-сервисов

Министерство финансов узаконило положение таксистов и курьеров онлайн-платформ, которых в последнее время вынудили получить статус предпринимателя, чтобы онлайн-платформы не платили за них социальный налог. Это значит, что работать как частное лицо в таксоизвозе на онлайн-платформе теперь практически невозможно, пишет Rus.ERR.
Минфин планирует изменить в законе положение, согласно которому частное лицо оказывает услуги другому частному лицу с помощью интернет-платформы.
Например, если Bolt везет на такси или Wolt осуществляет доставку, оператор онлайн-платформы должен заплатить за частника соцналог, но сегодня все интернет-агрегаторы уже расторгли договоры с частными лицами и предложили им зарегистрировать себя как юридическое лицо или FIE. Фактически закон просто фиксирует и легитимизирует сложившуюся ситуацию.