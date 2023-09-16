Фото ⟩ Переговоры по бюджету в Вихула закончились ничем, Ляэнеметс был чем-то сильно недоволен

Около 21.00 в объектив камеры фотографа Postimees попали некоторые члены кабинета министров, которые что-то обсуждали за столом.

Насколько известно Postimees, поздно вечером политики не питали надежд на то, что в пятницу будет достигнуто какое-либо соглашение. Дискуссии продолжаются, и заснуть политикам в ближайшее время не удастся. Однако министр внутренних дел Ляэнеметс покинул Вихула в очень плохом настроении. Политик отказался давать объяснения журналисту Postimees на месте.

Если вчера и сегодня утром расширенный состав коалиционных партий обсуждал возможные сокращения, то сегодня за столом переговоров осталась гораздо меньшая группа: Кая Каллас и Март Вырклаев (оба - Партия реформ), Кристина Каллас и Маргус Цахкна (оба - «Ээсти 200»), Лаури Ляэнеметс и Евгений Осиновский (СДПЭ).

Премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью Postimees, что государственный бюджет находится в плохом состоянии, и главная проблема заключается в том, как сократить расходы или найти новые доходы.