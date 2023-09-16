Военная разведка Украины: Кадыров находится в очень тяжелом состоянии

«Мы можем подтвердить, что у него очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней», - заявил агентству «Укринформ» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее оппозиционные чеченские каналы сообщили, что Рамзан Кадыров впал в кому, однако доказательств этой информации не привели. Весной нынешнего года в СМИ, в том числе западных, появились сообщения о том, что Кадыров страдает серьезным почечным заболеванием.