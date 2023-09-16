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Военная разведка Украины: Кадыров находится в очень тяжелом состоянии

Deutsche Welle
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Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров. Фото: TATIANA BARYBINA / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии, утверждают в украинской военной разведке.

«Мы можем подтвердить, что у него очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней», - заявил агентству «Укринформ» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее оппозиционные чеченские каналы сообщили, что Рамзан Кадыров впал в кому, однако доказательств этой информации не привели. Весной нынешнего года в СМИ, в том числе западных, появились сообщения о том, что Кадыров страдает серьезным почечным заболеванием.

В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск в рамках уголовных статей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям" и "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Ему грозит лишение свободы сроком от 10 лет до пожизненного.

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