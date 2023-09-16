Спецпроверка в Nordica обойдется налогоплательщикам почти в 200 000 евро

На проведение спецпроверки в государственной авиакомпании Nordica поступило два предложения. Победителем тендера стала совместная заявка аудиторской компании Ernst & Young Baltic AS и адвокатского бюро FORT OÜ, пишет dv.ee.
Распоряжение о проведении специальной проверки руководству Nordic Aviation Group дал министр климата Кристен Михал в июле нынешнего года.
По словам Михала, он был вынужден инициировать спецпроверку на фоне резкого ухудшения экономических показателей Nordic Aviation Group.
Стоимость объявленной министерством госзакупки на проведение проверки составила 166 000 евро плюс налог с оборота (199 300).